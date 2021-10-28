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Боевики атаковали дом командующего военным округом Триполи
Весь мир
Боевики атаковали дом командующего военным округом Триполи
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Триполи, 28 октября. Группа вооруженных людей напала на дом командующего военным округом столицы Ливии генерал-майора Абдулы Бассет Марвана, сообщает агентство 218TV.

Камеры домашнего видеонаблюдения запечатлели, как четыре человека в полном обмундировании ворвались на частную территорию, расположенную в районе Сук аль-Джумаа. Боевики встретили сопротивление со стороны сына Марвана, который попытался помешать им войти во внешний двор жилища. Один из нападавших направил оружие ему в лицо.

Вооруженная группа покинула дом через несколько минут после штурма. В результате инцидента никто не пострадал. Принадлежность боевиков или причины нападения на дом Абдулы Бассет Марвана не известны.

По данным источников информационного агентства, за атакой могут стоять члены 444-й бригады специального назначения сил западного региона, возглавляемой Махмудом Хамзой, который враждебно относится к Марвану на фоне его одобрения действий боевиков, связанных со «Службой поддержки стабильности». В начале сентября столкновения южнее Триполи привели к потерям с обеих сторон.

В последнее время в столице Ливии наблюдается напряженность в сфере безопасности из-за активности вооруженных формирований. В редакции 218TV отметили, что представители переходного Правительства национального единства никак не комментируют происходящее.

Ранее глава Управления национальной безопасности ливийской столицы Эмхамед Мухтар заявил, что кабмин не выделил деньги возглавляемому им ведомству.

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