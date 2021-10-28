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Жена Бориса Щербакова опровергла сообщение о воспалении легких у актера

  /   Обновлено: 28 октября 2021 14:15
Общество
Жена Бориса Щербакова опровергла сообщение о воспалении легких у актера
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 28 октября. Актер Борис Щербаков действительно находится в больнице, однако у него нет воспаления легких. Об этом сообщила ФАН супруга артиста, актриса Татьяна Бронзова.

В СМИ появились сообщения, что Щербакова госпитализировали в Москве с тяжелой пневмонией. По словам Бронзовой, опровергнувшей эти сведения, на самом деле у ее мужа сильная простуда. Врачи лечат актера и обещают выписать его на следующей неделе.

Супруга госпитализированного артиста уточнила, что он дважды сдавал тест на коронавирус. Оба анализа дали отрицательный результат.

По данным СМИ, Щербаков лежал в больнице в августе с двусторонним воспалением легких. Предполагается, что нынешнее состояние заболевшего актера осложняется проблемами с сердцем.

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актер щербаков бронзова
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