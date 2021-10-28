Три фракции Госдумы поддержали проект бюджета на 2022–2024 годы в первом чтении

Москва, 28 октября. Три думские фракции в первом чтении проголосовали за принятие проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы во время заседания нижней палаты парламента.

За принятие документа выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». Против бюджета голосовали фракции КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Руководитель единороссов в Госдуме Владимир Васильев отметил, что в новом бюджете заложены три приоритетных направления страны: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.

wikimedia.org / Alexander Nikiforov

«На социальную политику и здравоохранение за три года предусмотрено 22 трлн рублей. Это значит, более 5 млн семей с детьми получат социальную поддержку — 2,1 трлн рублей. Будет индексирован маткапитал — к 2024 г. он составит 550 тыс. на первого ребенка и около 750 — на второго и последующих. За три года будет построено 1 300 школ, более 7 млн младшеклассников получат горячее питание», — сообщил политик в интервью журналистам.

Как стало известно ранее, российский президент Владимир Путин утвердил закон об исполнении бюджета за 2020 год.