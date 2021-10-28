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Индийские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V
Армия
Индийские военные испытали межконтинентальную баллистическую ракету Agni-V
wikipedia.org  /  Mohammad Sadegh Heydari / CC BY 4.0

Нью-Дели, 28 октября. Вооруженные силы Индии осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Agni-V. Об этом сообщают индийские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство республики.

Испытания твердотопливной трехступенчатой ракеты Agni-V впервые проходили в ночное время суток. Ракета была запущена с островного военного полигона, который расположен у берегов штата Одиша.

«Успешное испытание Agni-V, способной поражать северную часть Китая, согласуется с политикой Индии по обеспечению надежного минимального сдерживания на основе принципа неприменения первой оружия массового поражения», — говорится в заявлении минобороны Индии.

Стоит отметить, что в последние годы Индия значительно углубила оборонное сотрудничество с западными странами. Кроме того, Нью-Дели является крупным покупателем российской военной техники, в том числе зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атомная подлодка «Князь Олег» выполнила пуск баллистической ракеты «Булава» в Белом море. Запуск осуществлялся в рамках программы государственных испытаний, передает телеканал «360».

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