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«Откровенно». Елена Драпеко: У меня нет времени стареть
Общество

Героиней нового выпуска проекта ФАН «Откровенно» стала заслуженная артистка РСФСР, депутат Государственной думы Елена Драпеко

За плечами Елены Григорьевны более 60 фильмов и 130 законопроектов. Эта женщина успевает все: ей некогда только стареть. Уже несколько десятилетий она виртуозно жонглирует карьерой актрисы и политика, но никогда не забывает о семье. Во взаимоотношениях с дочерью и внуками артистка сравнивает себя с подводной лодкой, всплывающей в нужный момент, чтобы помочь близким. 

Забота Драпеко уже много лет распространяется не только на кровных родственников. Как считает сама актриса, «политика — слово условное», а свою работу она предпочитает называть общественной деятельностью. В эту сферу ее привело желание помогать людям, и нередко идеи законопроектов ей подают нуждающиеся граждане, в том числе и другие творческие люди, столкнувшиеся с несправедливостью.

29 октября Елене Григорьевне исполнится 73 года. Но старость не пугает артистку: по ее словам, самое страшное для нее — ощущение ненужности и одиночества. На своем долгом и непростом жизненном пути Елена Драпеко сделала все, чтобы избежать этого. И сейчас актрису и политика узнают на улицах как преданные поклонники, так и благодарные ей граждане. 

Об этом и многом другом с присущими ей искренностью и красноречием расскажет сама Елена Григорьевна в новом выпуске проекта ФАН «Откровенно».

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елена драпеко интервью общество знаменитости откровенно
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