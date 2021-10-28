Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира

Китакюсю, 28 октября. Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии и стала 16-кратной победительницей планетарных первенств.

Российская гимнастка Дина Аверина заняла первое место в упражнении с булавами на чемпионате мира, который проходит с 27 по 31 октября в японском Китакюсю. За выступление воспитанница Ирины Винер-Усмановой получила оценку 27,100 балла.

Второе место заняла сестра-близнец Авериной Арина. Бронзу завоевала белорусская гимнастка Анастасия Салос. Примечательно, что 23-летняя Аверина в 16-й раз стала чемпионкой мира по художественной гимнастике.