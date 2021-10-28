Андрей Федорцов произнес трогательную речь на церемонии прощания с Александром Рогожкиным

Санкт-Петербург, 28 октября. Звезда сериала «Убойная сила» Андрей Федорцов выступил на прощании с режиссером Александром Рогожкиным. ФАН ведет трансляцию церемонии, которая проходит в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

Федорцов произнес трогательную речь, в которой поделился воспоминаниями о покойном. Он вспомнил, как два года назад приходил к Рогожкину со своим коллегой Семеном Стругачевым.

«Он (Рогожкин. — Прим. ФАН) говорит: «У тебя, кажется, плоскостопие есть». Говорю: «Да». Он говорит: «Хорошо. Хочу мультфильм сделать. Будешь озвучивать. «Плоскостопие таракана»». Человек, которого любили все, и он любил всех. Останется любим навсегда для нас», — подчеркнул актер.

Александр Рогожкин ушел из жизни 24 октября, ему было 72 года. Режиссер известен зрителям по фильму «Особенности национальной охоты», а также сериалам «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». На похоронах кинематографиста актер Стругачев поблагодарил его за свою карьеру.