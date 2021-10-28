Правительство ЦАР активизировало усилия по возвращению беженцев из ДРК

Банги, 28 октября. Центральноафриканская Республика активизировала усилия по возвращению на родину тысяч соотечественников, которые ранее переехали в ДРК из-за кризиса безопасности, сообщает Radio Lengo Songo.

По данным СМИ, 250 вынужденных переселенцев уже покинули конголезский лагерь «Моле» и на грузовиках отправились в город Зонго. Кроме того, еще одна группа пересекла разделяющую страны реку Убанги и временно разместилась в столице ЦАР.

«Процесс добровольной репатриации начался в ноябре 2019 года после подписания соглашения между двумя странами в Киншасе. Однако операцию пришлось приостановить из-за распространения новой коронавирусной инфекции и начавшегося в Центральноафриканской Республике кризиса безопасности», — пишут журналисты.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В настоящее время жители ЦАР возвращаются в районы, зачищенные национальными войсками (FACA) от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Беженцы разместились в префектурах Омбелла-Мпоко и Лобае.

«На сегодняшний день около 10 000 человек, проживающих в лагерях «Энки», «Моле» и «Боябо», присоединились к процессу добровольного возвращения», — добавляет издание.

Ранее сообщалось, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретил граждан, вернувшихся из Демократической Республики Конго.