Власти США заплатят членам банд до 1000 долларов в рамках новой программы снижения преступности

Фресно, 28 октября. В США тестируют программу Advance Peace, которая подразумевает выплаты преступникам с целью снижения количества насилия. Компенсации положены за выполнение заданий, таких как трудоустройство или посещение специальных семинаров.

Advance Peace Fresno attempts to steer gang members who commit the most shootings away from crime, but opponents say stipends send the wrong message https://t.co/5PmShdV3Ky — WSJ Politics (@WSJPolitics) October 27, 2021

Программа Advance Peace была одобрена властями города Фресно и предполагает выплаты по одной тысяче долларов в месяц членам банд или стрелкам, преимущественно несовершеннолетним, для снижения преступлений. Стипендии будут выдавать за достижение целей таких, как получение работы или посещение занятий. Общий бюджет программы составил 1,8 млн долларов.

Former NBA Basketball Player Matt Barnes made an appearance yesterday at Advance Peace Fresno. Please note: masks were removed for the purpose of the photo. https://t.co/uxKaC8DSr4 pic.twitter.com/crKLpPrtDd — Fresno EOC (@FresnoEOC) March 4, 2021

По словам сторонников программы, она экономит деньги и снижает уровень преступности, помогая злоумышленникам стать полноценными членами общества. При этом некоторые представители правоохранительных органов и политические лидеры выступили против и обвиняют власти в нецелевом использовании средств.

«Я не знаю, зачем давать людям стипендии, чтобы они поступали правильно. Это полное безумие и нецелевое использование средств налогоплательщиков», — заявил республиканец и член городского совета Фресно Гарри Бредефельд.

Advance Peace скоро будет запущена в городах США — Рочестере, Форт-Уэрте и Сакраменто. В других штатах власти планируют использовать отдельные элементы программы.

В прошлом году во Фресно произошли 732 перестрелки, в которых погибли 74 человека. В 2019 году всего зафиксировано 374 таких случая с 45 убийствами.

Портал Gun Violence Archiv констатирует рост насильственных преступлений по всей Америке. Больше всего случаев с использованием оружия происходит в крупных городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк. Только за первую половину октября в США зарегистрировано 27 массовых расстрелов.