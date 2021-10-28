Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 15:33
15:26
Общество
Киев введет жесткий карантин в ноябре из-за коронавируса
15:26
Общество
Мясников объяснил последствия бесконтрольного лечения от COVID-19
15:24
Весь мир
В Гаити произошло покушение на министра иностранных дел
15:22
Экономика
Польша попросила снизить контрактную цену на российский газ
15:22
Общество
ДДТ представили альбом, деньги на который собирали с помощью краудфандинга
15:22
Политика
МИД РФ призвал США не заниматься морализаторством других в вопросе прав человека
15:20
Спорт
Российская гимнастка Дина Аверина стала 16-кратной чемпионкой мира
15:19
Весь мир
Глава ВИК Ливии заявил о приверженности изданным парламентом законам
15:19
Спорт
Белорусская гимнастка Горносько выиграла золото ЧМ в упражнениях с лентой
15:19
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело по факту похищения ВСУ офицера СЦКК Косяка
Все новости

Власти США заплатят членам банд до 1000 долларов в рамках новой программы снижения преступности
Весь мир
Власти США заплатят членам банд до 1000 долларов в рамках новой программы снижения преступности
flickr.com  /  Richy!

Фресно, 28 октября. В США тестируют программу Advance Peace, которая подразумевает выплаты преступникам с целью снижения количества насилия. Компенсации положены за выполнение заданий, таких как трудоустройство или посещение специальных семинаров.

Программа Advance Peace была одобрена властями города Фресно и предполагает выплаты по одной тысяче долларов в месяц членам банд или стрелкам, преимущественно несовершеннолетним, для снижения преступлений. Стипендии будут выдавать за достижение целей таких, как получение работы или посещение занятий. Общий бюджет программы составил 1,8 млн долларов.

По словам сторонников программы, она экономит деньги и снижает уровень преступности, помогая злоумышленникам стать полноценными членами общества. При этом некоторые представители правоохранительных органов и политические лидеры выступили против и обвиняют власти в нецелевом использовании средств.

«Я не знаю, зачем давать людям стипендии, чтобы они поступали правильно. Это полное безумие и нецелевое использование средств налогоплательщиков», — заявил республиканец и член городского совета Фресно Гарри Бредефельд.

Advance Peace скоро будет запущена в городах США — Рочестере, Форт-Уэрте и Сакраменто. В других штатах власти планируют использовать отдельные элементы программы.

В прошлом году во Фресно произошли 732 перестрелки, в которых погибли 74 человека. В 2019 году всего зафиксировано 374 таких случая с 45 убийствами.

Портал Gun Violence Archiv констатирует рост насильственных преступлений по всей Америке. Больше всего случаев с использованием оружия происходит в крупных городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк. Только за первую половину октября в США зарегистрировано 27 массовых расстрелов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Власти США заплатят членам банд до 1000 долларов в рамках новой программы снижения преступности
сша компенсации преступность
Комментировать