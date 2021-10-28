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Актер Стругачев на похоронах Рогожкина поблагодарил режиссера за свою карьеру

  /   Обновлено: 28 октября 2021 13:56
Общество
Актер Стругачев на похоронах Рогожкина поблагодарил режиссера за свою карьеру
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Санкт-Петербург, 28 октября. Актер Семен Стругачев взял слово на похоронах режиссера Александра Рогожкина, который ушел из жизни 24 октября. Он назвал кинематографиста гениальным человеком.

Стругачев тепло отозвался об ушедшем режиссере и вспомнил интересные моменты с ним. Артист выразил слова благодарности покойному, отметив, что Рогожкин принимал активное участие в построении его карьеры.

«Могу сказать, что это был выдающийся, гениальный человек во всех отношениях. Могу сказать: Саша, спасибо тебе. Ты многим из нас сделал судьбу. Если бы не ты, то, может, сейчас бы я здесь не стоял. Спасибо тебе. Спасибо, Саша, за судьбу мою, друзей, коллег, которые сейчас здесь», — указал 63-летний актер на прощальной церемонии, которая проходит на Богословском кладбище в Петербурге.

Рогожкина не стало 24 октября. Ему было 72 года. По информации источников ФАН, коронавирус не был причиной смерти кинематографиста. Федеральное агентство новостей ведет трансляцию похорон знаменитого артиста.

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