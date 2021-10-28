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Жители ЦАР назвали заявление экспертов ООН о российских инструкторах политикой двойных стандартов
Весь мир
Жители ЦАР назвали заявление экспертов ООН о российских инструкторах политикой двойных стандартов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 28 октября. Жители Центральноафриканской Республики недовольны очернением российских инструкторов и попытками вмешательства во внутренние дела ЦАР со стороны экспертной группы ООН, сообщает радиостанция Radio Lengo Songo.

По словам журналистов, представители международной организации пытаются не только дискредитировать помощь отечественных специалистов, но и «посягают на суверенитет государства, давая прямые указания его властям прекратить любое взаимодействие с союзниками из РФ».

«При этом никаких реальных доказательств не представлено. Российских инструкторов в очередной раз пытаются просто смешать с грязью и обвинить в каких-то преступлениях, тогда как сообщений о превышениях со стороны сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) перед народом ЦАР предостаточно.

Однако организация до сих пор не дает по ним внятных объяснений. Политика двойных стандартов зашкаливает, что вызывает недовольство населения», — утверждают сотрудники Radio Lengo Songo.

Жители ЦАР назвали заявление экспертов ООН о российских инструкторах политикой двойных стандартов
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее заявление экспертной группы международной организации вызвало разочарование главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова. Он сообщил, что это очередная провокация.

Независимый аналитик Роман Романов в интервью ФАН также отметил, что сотрудники ООН лоббируют интересы определенных глобальных элит и выступают инструментом политического влияния.

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