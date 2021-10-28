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Минсельхоз России снизил прогноз урожая зерновых в 2021 году
Экономика
Минсельхоз России снизил прогноз урожая зерновых в 2021 году
pixabay.com

Москва, 28 октября. Министерство сельского хозяйства России скорректировало прогноз урожая зерна по итогам 2021 года. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, в стране планируют собрать более 123 млн тонн зерновых.

Такое заявление руководитель Минсельхоза РФ сделал в ходе заседания кабинета министров. Он уточнил, что министерство рассчитывает на показатель 127 млн тонн в бункерном весе.

«По итогам года рассчитываем выйти на объем порядка 127 млн тонн в бункерном весе. В пересчете на чистый вес — это более 123 млн тонн. Это выше среднемноголетних значений», — отметил Патрушев.

Согласно предыдущему прогнозу министерства по урожаю, в 2021 году предполагалось получить 127,4 млн тонн зерна.

По словам президента России Владимира Путина, в 2021 году был собран хороший урожай. Об этом он говорил на совещании, посвященном вопросам развития агропромышленного комплекса.

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