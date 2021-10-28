Аделина Сотникова ответила на вопрос о симпатии к Даве после «Ледникового периода»

Москва, 28 октября. Фигуристка Аделина Сотникова рассказала об отношениях с рэпером и блогером Давой (настоящее имя Давид Манукян), с которым они готовились к проекту «Ледниковый период». Спортсменка призналась, что успела подружиться с партнером.

Олимпийская чемпионка стала гостьей нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Ведущая Алена Жигалова спросила у Сотниковой, переросли ли чувства спортсменки к Даве в дружбу или личную симпатию.

«Так как он был моим партнером тогда, соответственно, как партнерша, конечно же, я за него буду горой, потому что мы с ним катались. Мы с ним очень много тренировались, реально по шесть–семь часов в день. Это очень большое количество времени. Ну, я с ним подружилась. Не скажу, что лично у меня была какая-то симпатия», — ответила фигуристка.

instagram.com / @dava_m

По словам олимпийской чемпионки, до «Ледникового периода» она не была знакома с рэпером. После завершения участия в проекте бывшие партнеры не общаются.

Аделине Сотниковой и Давиду Манукяну пришлось покинуть «Ледниковый период» перед самым стартом нового сезона. Дава получил серьезную травму, поэтому не смог продолжить выступление на льду. Фигуристке пытались в экстренном порядке подобрать другого партнера, но подходящую кандидатуру найти так и не удалось. В результате спортсменка выбыла из проекта вслед за блогером.