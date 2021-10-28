Житель Новороссийска сучкорубом до смерти забил экс-сожительницу и ее отца

Следственным отделом по Новороссийску СКР по краю 25-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 36-летней бывшей сожительницы и ее отца (п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Преступление, по данным следствия, мужчина совершил в ночь на 27 октября 2021 года. Он приехал к дому бывшей сожительницы — в станицу Натухаевскую.

«Чтобы выманить знакомую во двор, он отключил свет в доме. Между тем через непродолжительное время к дому пришел 60-летний отец женщины, с которым у обвиняемого произошел конфликт», — сказано в материалах дела.

Подозреваемый не менее 23 раз ударил пожилого мужчину садовым сучкорубом, в том числе и по голове. Мужчина скончался. Все это увидела его дочь и прибежала во двор. В этом момент бывший ухажер накинулся с этим же орудием и на женщину, причинив ей смертельные травмы.

«После этого обвиняемый с места происшествия скрылся. Сын потерпевшей, который стал очевидцем произошедшего, смог убежать на улицу и обратиться за помощью к проезжавшему мимо местному жителю, который сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — рассказали ФАН в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователям удалось оперативно задержать подозреваемого. Как рассказали ФАН в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, утром 28 октября прошло судебное заседание, на котором следствие попросило избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Рассмотрев материалы, суд учел, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжкого преступления и, опасаясь длительного срока уголовного наказания, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда. На этом основании суд постановил ходатайство следствия удовлетворить», — добавили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Подозреваемый в убийстве отправлен под стражу на два месяца, до 27 декабря 2021 года включительно.

Ранее ФАН писал, что кубанские следователи готовятся передать в суд дело Андрея Пивоварова. Он с лета находится в одном из СИЗО Краснодара.