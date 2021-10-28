Депутаты Госдумы приняли проект бюджета России в первом чтении

Москва, 28 октября. Проект федерального бюджета России на 2022 год был поддержан депутатами Государственной думы. В следующие два года будет ожидаться профицит средств.

Законопроект был рассмотрен в рамках парламентской сессии 28 октября. В следующем году власти планируют получить бюджетный доход в размере 25,021 трлн рублей. Следующие три года динамика профицита будет положительной. В 2024 году планируется зафиксировать доход бюджета на позиции в 26,354 трлн рублей.

Бюджетная смета была поддержана большинством парламентариев. Ранее о законопроекте положительно отозвался лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.