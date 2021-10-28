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Лукашенко: Россия может помочь в работе по признанию геноцида в годы ВОВ в Белоруссии
Политика
Лукашенко: Россия может помочь в работе по признанию геноцида в годы ВОВ в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 октября. Россия может помочь в работе по признанию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Глава государства объявил, что в Белоруссии началась масштабная работа по признанию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Лукашенко призвал Москву подключиться к этому процессу.

«Знаю, что когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии говорил, что Москва и Минск жестко ответят на продвижение западных войск к своим границам. По его словам, под предлогом борьбы с миграцией Запад перебросил к границам бронетехнику.

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