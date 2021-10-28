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Суд рассмотрит дело о пропаганде нетрадиционных отношений каналом Муз-ТВ
Общество
Суд рассмотрит дело о пропаганде нетрадиционных отношений каналом Муз-ТВ
muz-tv.ru  /  МУЗ-ТВ

Москва, 28 октября. Басманный суд Москвы рассмотрит дело, касающееся знаменитого музыкального телеканала Муз-ТВ. Его подозревают в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

О предстоящем рассмотрении административного дела сообщила пресс-служба Басманного суда. Заседание по этому вопросу назначено на 17 ноября. Муз-ТВ грозит штраф в 1 миллион рублей или приостановка работы на 90 суток.

Не уточняется, что именно стало причиной составления протокола против Муз-ТВ, однако минувшим летом канал привлек внимание Роскомнадзора. Ведомство рассматривало один из эфиров из-за появления тиктокера Дани Милохина на премии телеканала в наряде, сшитом из мужского костюма и женского платья.

Прошедшая в этом году премия канала вызвала много критики как от зрителей, так и со стороны представителей шоу-бизнеса. Экс-гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров тоже крайне нелестно отозвался о церемонии, назвав ее «гей-парадом».

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