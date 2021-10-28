Власти Крыма зафиксировали снижение спроса на отдых на полуострове из-за введения QR-кодов

Симферополь, 28 октября. После введения QR-кодов спрос на отдых в Крыму снизился на 15-20%. Такие данные зафиксировало Министерство курортов и туризма полуострова, рассказал глава ведомства Вадим Волченко.

По его словам, с 25 октября бронирования на отдых в Крыму уменьшились на 15-20% из-за введения дополнительных ограничений по профилактике коронавирусной инфекции.

«Это подтверждают наши ежедневные мониторинговые выезды на объекты, общение с отельерами в режиме видеоконференцсвязи», — сказал Влченко.

Введение QR-кодов в Крыму произошло 25 октября, сразу после того, как президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября.

После введения QR-кодов многие начали отменять брони в отелях на полуострове. Также глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей рассказал, что в Крыму не зафиксировано ажиотажного спроса.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел новые правила для въезда в город из-за пандемии коронавируса. Они начнут действовать с 30 октября.