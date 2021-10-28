Кабмин РФ выделит 20 млрд рублей на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса

Москва, 28 октября. Правительство России направит 20 млрд рублей на льготное кредитование пострадавших от пандемии отраслей. Дополнительно около 38,5 млрд рублей будут выделены на гранты малым и средним предприятиям (МСП), пишет ТАСС.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство завершает подготовку нормативной базы, предусматривающей дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

«Выдача новых кредитов по (программе. — Прим. ред.) ФОТ 3.0 начнется уже с 1 ноября и завершится в конце года, на реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 млрд рублей», — отметил Мишустин.

Также кабмин намерен утвердить объем средств на выплату грантов малому и среднему бизнесу, который наиболее пострадал от ограничений, введенных на фоне пандемии, и социальным НКО. Премьер-министр подтвердил, что данная мера позволит поддержать порядка 3 млн работников.

Экс-депутат Госдумы Сергей Калашников ранее высказал предположение, что всем предпринимателям этих денег может не хватить.