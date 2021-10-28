Матвиенко поддержала назначение Львовой-Беловой на пост уполномоченного по правам ребенка

Москва, 28 октября. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко положительно оценила назначение сенатора Марии Львовой-Беловой на должность омбудсмена по правам ребенка.

Решение президента РФ Владимира Путина назначить Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка является очень точным, подчеркнула Матвиенко. Она как многодетная мать глубоко погружена в проблемы, касающиеся детства, объяснила спикер Совфеда.

«Президент принял очень точное и верное решение, назначив на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Львову-Белову Марию Алексеевну», — сказала Матвиенко.

Ранее стало известно, что Львова-Белова является матерью девятерых детей, четверо из которых — усыновленные. Экс-сенатор уже зарекомендовала себя как общественный деятель и лидер мнений. Глава государства считает, что она применит свой багаж знаний на благо российских семей.