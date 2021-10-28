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Политолог Ковтун считает, что День освобождения Украины от нацистов обесценивает 9 Мая

  /   Обновлено: 28 октября 2021 13:15
Политика
Политолог Ковтун считает, что День освобождения Украины от нацистов обесценивает 9 Мая
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Санкт-Петербург, 28 октября. День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков не является тем краеугольным событием, из-за которого страна должна отходить от главных дат — 22 июня и 8-9 мая. С таким заявлением выступил киевский политолог Вячеслав Ковтун.

В рамках эфира Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили празднование Дня освобождения от фашистских захватчиков на Украине и нынешнюю трактовку истории в украинских учебниках. В рамках мероприятия Вячеслав Ковтун рассказал, как в стране воспринимают даты, связанные с Великой Отечественной войной.

«Я бы хотел сказать, что у нас есть всего один праздник — это 9 мая, 8 и 9 мая, который является главным. Множить сущности и множить праздники — это обесценивать праздник Победы и трагическую дату 22 июня. Мы тогда весь год будем отмечать трагедии — начало Второй мировой войны, трагедию Бабьего Яра, освобождение Украины 28 октября — это, знаете, немного неправильно. Поэтому сам подход мне представляется немного спекулятивным», — отметил политолог.

Политолог Ковтун считает, что День освобождения Украины от нацистов обесценивает 9 Мая
Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Эксперт также напомнил, что украинский лидер уже поздравил сограждан с днем освобождения страны от нацистов.

«Президент Владимир Александрович Зеленский поздравил украинцев с днем освобождения, но это не является той краеугольной датой, из-за которой мы должны уходить от главных дат — 22 июня и 8-9 мая», — заключил Ковтун.

Как стало известно ранее, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» направила поздравление украинцам по случаю Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

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украина Киев великая отечественная война 9 мая день освобождения
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