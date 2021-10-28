Политик Онищенко считает запрет на ввоз в РФ турецких мандаринов только первым шагом

Политик, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, много сил посвятивший защите российского рынка от недобросовестных поставщиков, приветствовал решение Роспотребнадзора приостановить ввоз в страну турецких мандаринов.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что с 29 октября 2021 года приостанавливается ввоз в РФ турецких мандаринов из-за обнаруженных в этих цитрусовых вредных веществ. Речь идет о превышении максимально допустимого уровня одного из пестицидов.

По мнению Геннадия Онищенко, шаг Роспотребнадзора более чем своевременный, однако явно недостаточный. Онищенко отметил, что считает крайне опасными планы россиян провести в Турции нерабочие дни, введенные в связи с пандемией COVID-19.

«Я неоднократно призывал наших граждан отказаться от поездок в Турцию и намекал, что каждый купленный турецкий помидор — это вклад в военно-промышленный комплекс этой страны, входящей в НАТО, — отметил политик. — При этом мы порой закрываем глаза на то, что из Турции к нам на прилавки попадают абсолютно некачественные продукты. И что-то мне подсказывает, что турецкая сторона все это понимает. Появление в России зараженных продуктов из Турции могу расценить только как издевательство».

Онищенко напомнил, что недавно украинские военные сообщили об использовании в Донбассе боевого дрона турецкого производства.

«А ведь эти дроны стреляют по народу Донбасса, в том числе по живущим там гражданам России», — указал собеседник ФАН.

Global Look Press / CHROMORANGE / Franz Perc, via ww

По мнению политика, хорошо, что по крайней мере сейчас отношение российских проверяющих органов к некачественной сельхозпродукции, поставляемой из Турции, стало более принципиальным.

«Но меня просто возмущают эти «стаи» наших сограждан, которые устремились в Турцию, платя втридорога за возможность привезти оттуда коронавирус и фактически «спонсируя» турецкую военную промышленность!» — говорит он.

Онищенко призвал россиян проявлять больше патриотизма и просто сознательности.

«Что приостановили поставки в Россию турецких мандаринов — это хорошо и правильно. Но это только первый шаг в правильном направлении. Турецкие мандарины погоду на нашем рынке не делают. Пора уже повнимательнее взглянуть и на другую продукцию из Турции. Считаю, что тут надо серьезнее спрашивать с Россельхознадзора, да и Роспотребнадзору пора стать более последовательным в осуществлении своих полномочий», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее турецкие фрукты из-за их небезопасности неоднократно запрещались к ввозу в Россию, за этим следил Россельхознадзор. Так, в конце 2018 года был приостановлен ввоз турецких фруктов, зараженных средиземноморской плодовой мухой. Под подозрение на возможное содержание опасных вирусов попадали не только фрукты, но и турецкие помидоры, напоминает РИА Новости.