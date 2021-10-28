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Борис Щербаков попал в больницу с тяжелой пневмонией во второй раз

  /   Обновлено: 28 октября 2021 13:14
Общество
Борис Щербаков попал в больницу с тяжелой пневмонией во второй раз
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 октября. Актера Бориса Щербакова госпитализировали в одно из московских медицинских учреждений. Артист оказался в больнице с тяжелой пневмонией во второй раз.

Щербакова уже госпитализировали в августе с двусторонним воспалением легких. На этот раз у актера выявлена пневмония средней тяжести с небольшим поражением легких (степень КТ1), передает Telegram-канал Mash.

Коронавирус у артиста пока не подтвержден, результаты ПЦР-теста ожидаются. Состояние Щербакова осложняется проблемами с сердцем и другими сопутствующими заболеваниями.

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актер щербаков пневмония
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