Борис Щербаков попал в больницу с тяжелой пневмонией во второй раз

Москва, 28 октября. Актера Бориса Щербакова госпитализировали в одно из московских медицинских учреждений. Артист оказался в больнице с тяжелой пневмонией во второй раз.

Щербакова уже госпитализировали в августе с двусторонним воспалением легких. На этот раз у актера выявлена пневмония средней тяжести с небольшим поражением легких (степень КТ1), передает Telegram-канал Mash.

Коронавирус у артиста пока не подтвержден, результаты ПЦР-теста ожидаются. Состояние Щербакова осложняется проблемами с сердцем и другими сопутствующими заболеваниями.