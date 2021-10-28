Публицист Анпилогов: «Стартовый стол готов!», или Для чего Роскосмос спешит с «Ангарой»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что стартовый стол для ракеты-носителя «Ангара» собран на космодроме Восточный. Такое сообщение появилось в его официальном Twitter в четверг утром.

Это означает, что теперь дорога к испытаниям «Ангары» на Восточном открыта: до сих пор запуски этого ракетоносителя производились только с космодрома Плесецк. Восточный должен стать главной площадкой для будущих запусков «Ангары» Роскосмосом, а пусковая позиция на Плесецке продолжит использоваться для запусков спутников в интересах Минобороны РФ и на полярные орбиты.

Почему «Ангара» столь важна для будущего российской космической программы?

«Протону» пора на покой

Главным достоинством и преимуществом «Ангары» является ее грузоподъемность. Сегодня у России в распоряжении всего лишь один тяжелый ракетоноситель — «Протон», запуски которого производятся с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане.

То, что пусковые площадки «Протонов» расположены не в России, а на территории пусть и дружественного, но суверенного Казахстана, создает основную проблему. Этот факт мог бы ни на что не влиять: в конце концов, запуски пилотируемых «Союзов» к МКС спокойно идут и еще долго будут идти с Байконура. Но проблемой «Протонов» является их токсичное топливо — несимметричный диметилгидразин и азотный тетраоксид, кратко именуемое НДМГ+АТ.

Такой вариант заправки унаследован «Протоном» от его «дедушки», баллистической ракеты УР-500, на основе которой он и был создан. НДМГ+АТ хорош для военного применения — ракета, заправленная таким топливом, может долго стоять в «капсульном» варианте, ожидая запуск: компоненты такого топлива не кипят при комнатной температуре в отличие от кислорода в «керосиновых» ракетах. Кроме того, компоненты самовоспламеняются при смешивании — «Протону» не нужна отдельная система зажигания.

Но на этом преимущества старой ракеты заканчиваются: ее токсичное топливо постоянно представляет собой угрозу: при транспортировке, при заправке, при нахождении на стартовом столе, при запуске ракеты и даже после падения отработавших ступеней с остатками топлива. А любая катастрофа «Протонов» выливается не просто в потерю ракеты и полезной нагрузки, но и в крайне дорогостоящую операцию по ликвидации экологических последствий. Поэтому Казахстан уже долго настаивал на прекращении запусков «Протонов» с Байконура.

roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Тяжелый вариант ракеты «Ангара», называющийся «Ангара-А5» был запланирован на замену «Протону», эта программа была озвучена еще в 2013 году. Однако доводка «Ангары-А5» уже затянулась на долгие восемь лет, равно как и постройка стартового стола на Восточном. На сегодняшний день в программе Роскосмоса еще запланировано девять запусков «Протонов», которые должны будут вывести тяжелые метеоспутники и спутники связи на стационарную орбиту. После чего старый «Протон» окончательно уйдет на покой.

Космодром Восточный

Почему же Роскосмос не использует для запусков «Ангары-А5» космодром Плесецк, где уже в 2013 году был построен и сдан стартовый стол для этой ракеты? Все дело в том, что Плесецк расположен в высоких широтах — на территории Архангельской области (62º с. ш.).

Такое расположение космодрома достаточно удобно для запусков на полярные орбиты, но крайне неудобно для запусков на обычные — экваториальные, наклонные или же геостационарные, куда идет большинство грузов. Все дело в том, что при запуске на такие орбиты ракета-носитель пытается использовать собственное вращение Земли, которое позволяет получить «бесплатную» прибавку к скорости, тем большую, чем ближе к экватору нашей планеты расположен космодром.

Именно поэтому в свое время был создан проект «Морской старт», в котором ракета-носитель «Зенит» стартовала с морской платформы, располагаемой в экваториальном районе Тихого океана. По тем же причинам недавно Роскосмос объявил, что часть запусков ракетоносителей «Союз» будет идти с французского космодрома Куру в Южной Америке, который расположен гораздо ближе к экватору, чем Байконур, Восточный и тем более Плесецк.

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Поэтому использование Восточного, расположенного на 51º с. ш., является определенным компромиссом. Конечно, этот космодром находится севернее Байконура (45º с. ш.), но фактически это одна из самых южных точек России. Конечно, в России есть и более южные регионы, например, Дагестан — расположен даже на 42º с. ш., однако для площадки космодрома всегда важно обеспечить несколько трасс падения отработавших ступеней, которые бы не располагались в густонаселенных районах. По этому параметру Байконур, Плесецк и Восточный расположены достаточно удачно и позволяют организовать сразу несколько таких трасс, а вот южные районы европейской части России для расположения космодрома неудобны, так как трассы полета ракет от них идут либо над густонаселенными районами нашей страны, либо же над территорией других государств.

Три года успешных запусков

Отсутствие спешки с началом запусков «Ангары-А5» в чем-то оправдано: пока у России есть запас «Протонов» и договоренность с Казахстаном об эксплуатации стартового стола для них на Байконуре на период до 2025 года.

Две недели назад Роскосмос даже отметил показательный юбилей: три года безаварийных пусков. За этот период осуществлено 69 успешных запусков ракет-носителей, чего не было за всю новейшую историю России: предыдущий рекорд из 58 успешных космических пусков подряд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. В СССР этот рекорд был превзойден по числу запусков, но не по времени: в период с января 1983 по ноябрь 1984 года — чуть менее чем за два года — Советский Союз смог выполнить 185 успешных космических пусков подряд.

Так что упрекать Роскосмос пока не за что: программа испытаний «Ангары» идет вперед, в ближайшее время сможет продолжиться уже на новой стартовой позиции космодрома Восточный.