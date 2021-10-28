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Депутат Швыткин осудил полеты бомбардировщиков США: «Россия не оставит без ответа эти учения»
Политика
Депутат Швыткин осудил полеты бомбардировщиков США: «Россия не оставит без ответа эти учения»
ТАСС  /  Марина Лысцева

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer могут быть использованы для нападения на российский флот в Балтийском и Черном морях. Об этом во вторник сообщило издание Forbes. В 2017 году эти бомбардировщики модернизировали, они получили возможность нести до 24 противокорабельных ракет большой дальности LRASM. В опубликованной Forbes статье говорится, что 48 ракет LRASM, выпущенных по Балтийскому флоту РФ, достаточно, чтобы потопить его. Насколько серьезную угрозу представляют американские стратегические бомбардировщики для российского флота и готова ли Россия к ответу, в беседе с ФАН рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Отработка уничтожения кораблей ВМФ РФ бомбардировщиками ВВС прежде всего нацелена на эскалацию напряженности с Россией, уверен депутат. По его мнению, США традиционно продолжают руководствоваться политикой двойных стандартов. С одной стороны, американцы заявляют о необходимости выстраивания диалога с Россией, с другой — проводят учения агрессивного характера, нацеленные на нашу страну.

Депутат Швыткин осудил полеты бомбардировщиков США: «Россия не оставит без ответа эти учения»
из личного архива / Юрий Швыткин

«Мы, безусловно, осуждаем эти действия. Россия не оставит без ответа эти учения и подобные им. При необходимости будут приниматься соответствующие меры по усилению средств противовоздушной обороны. Сегодня инфраструктура средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны достаточно эффективна. Можно сказать, она находится в состоянии готовности отражения возможной агрессии со стороны противника», — заключил политик.

Ранее Юрий Швыткин осудил деструктивные шаги Запада и агрессивные действия НАТО в отношении России, отметив, что это может привести к непоправимым последствиям.

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Все новости / Политика / Депутат Швыткин осудил полеты бомбардировщиков США: «Россия не оставит без ответа эти учения»
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