Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии

Турция продолжает усиливать свою вооруженную группировку на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Уже на протяжении недели Анкара перебрасывает в Заевфратье подкрепления — только сегодня в социальных сетях появились новые сообщения о прибытии еще одного конвоя с тяжелой техникой в район населенного пункта Айн Исса.

По данным источников агентства Bloomberg, всего за одну ночь в регион были переброшены сотни военнослужащих и боевые машины.

???? | #BREAKING: #Turkish Armed Forces deploys large military reinforcements to frontlines in #Syria for possible operation against the PKK/YPG terror organisation.



▪️Along with Ain Issa, large convoys of tanks and armoured vehicles have also been deployed near Tel Tamr. pic.twitter.com/afIojofDAg — EHA News (@eha_news) October 27, 2021

And new Turkish reinforcements reached Ras al-Ain and Tel Abyad pic.twitter.com/TOPs8BVpaY — Lindsey Snell (@LindseySnell) October 28, 2021

Предположительно, Анкара может готовиться к новой операции против поддерживаемых США сил курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) к югу от приграничного города Айн эль-Араб. Данные вооруженные формирования, по мнению турецкого руководства, тесно связаны с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которая ими считается террористической.

Turkish military reinforcements arrived in the city of Tal Abyad, northern Raqqa. pic.twitter.com/ruPQC9oq5W — Laqs (@LaqsLaqs16) October 26, 2021

Нападение на СДС может позволить туркам ослабить силы, которые все чаще совершают нападения на позиции турецких военных и лояльных им боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА).

Данный шаг в свою очередь может помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану укрепить свои ослабевающие позиции на родине за счет поддержки турецких националистов и консерваторов. Это необходимо ему на фоне роста инфляции и снижения устойчивости курса национальной валюты, возникших из-за его вмешательства в политику Центробанка страны.

Подготовка к наступлению властями Турции не скрывается, а подается как необходимость. Сам Эрдоган ранее заявлял о намерениях подавить угрозу «по ту сторону границы».

Происходящие в Заевфратье и Идлибе процессы вызывают обеспокоенность со стороны сирийского руководства и союзников Дамаска. Соответствующая тема, в частности, поднималась накануне на очередном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются», — заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Силы Турции в настоящее время все еще контролируют приграничные регионы, где в период войны проходила военная операция Анкары «Источник мира». Присутствующие там лояльные Анкаре боевики проводят на этих землях свою политику, с которой в большинстве случаев не согласны мирные жители.

A mass gathering in the Tel Rifaat area in the northern countryside of Aleppo, rejecting the Turkish "occupation" and denouncing its brutal attacks on safe residential areas pic.twitter.com/2dutNpjwaO — CM (@CaricaMil) October 22, 2021

Протурецкие незаконные вооруженные формирования практикуют принудительную вербовку местных жителей в свои ряды, расхищают их имущество, наносят вред сельхозугодиям, а также имеют причастность к незаконному вывозу природных богатств Сирии из страны. Впрочем, этими преступными действиями занимаются и курдские боевики.

Новое напряжение на севере-востоке арабской республики может негативно отразится на безопасности местных жителей.