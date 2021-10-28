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Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии
Весь мир
Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Турция продолжает усиливать свою вооруженную группировку на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Уже на протяжении недели Анкара перебрасывает в Заевфратье подкрепления — только сегодня в социальных сетях появились новые сообщения о прибытии еще одного конвоя с тяжелой техникой в район населенного пункта Айн Исса.

По данным источников агентства Bloomberg, всего за одну ночь в регион были переброшены сотни военнослужащих и боевые машины.

Предположительно, Анкара может готовиться к новой операции против поддерживаемых США сил курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) к югу от приграничного города Айн эль-Араб. Данные вооруженные формирования, по мнению турецкого руководства, тесно связаны с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которая ими считается террористической.

Нападение на СДС может позволить туркам ослабить силы, которые все чаще совершают нападения на позиции турецких военных и лояльных им боевиков «Сирийской национальной армии» (СНА).

Данный шаг в свою очередь может помочь президенту Реджепу Тайипу Эрдогану укрепить свои ослабевающие позиции на родине за счет поддержки турецких националистов и консерваторов. Это необходимо ему на фоне роста инфляции и снижения устойчивости курса национальной валюты, возникших из-за его вмешательства в политику Центробанка страны.

Подготовка к наступлению властями Турции не скрывается, а подается как необходимость. Сам Эрдоган ранее заявлял о намерениях подавить угрозу «по ту сторону границы».

Происходящие в Заевфратье и Идлибе процессы вызывают обеспокоенность со стороны сирийского руководства и союзников Дамаска. Соответствующая тема, в частности, поднималась накануне на очередном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Несмотря на общую стабилизацию военно-политической обстановки в Сирии, риски эскалации напряженности сохраняются», — заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Силы Турции в настоящее время все еще контролируют приграничные регионы, где в период войны проходила военная операция Анкары «Источник мира». Присутствующие там лояльные Анкаре боевики проводят на этих землях свою политику, с которой в большинстве случаев не согласны мирные жители.

Протурецкие незаконные вооруженные формирования практикуют принудительную вербовку местных жителей в свои ряды, расхищают их имущество, наносят вред сельхозугодиям, а также имеют причастность к незаконному вывозу природных богатств Сирии из страны. Впрочем, этими преступными действиями занимаются и курдские боевики.

Новое напряжение на севере-востоке арабской республики может негативно отразится на безопасности местных жителей.

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Все новости / Весь мир / Турция усиливает военное присутствие на севере Сирии
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