США и Бахрейн впервые провели учения с использованием беспилотных кораблей

Манама, 28 октября. Военные ведомства Соединенных Штатов Америки и Бахрейна провели совместные маневры, в которых впервые были использованы беспилотные корабли. Об этом сообщает командование Пятого флота ВМС США.

U.S. Naval Forces Central Command (NAVCENT) completed exercise New Horizon, the first at-sea evolution for its new unmanned task force.

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Мероприятие под называнием New Horizon продолжались два дня, но с перерывом. В ходе них 59-я оперативная группа Центрального командования военно-морских сил США (NAVCENT) использовала беспилотные надводные корабли (USV) MANTAS T-12. Они работали в связке с пилотируемыми патрульными кораблями ВМС США и морскими средствами Сил обороны Бахрейна.

«Бахрейн стал первым региональным партнером, который сотрудничал с 59-й оперативной группой. Межгосударственная коллегиальная работа по интеграции беспилотных систем может иметь решающее значение для повышения коллективной осведомленности о морской сфере», — заявил командующий NAVCENT Брэд Купер.

Первый этап учений прошел 20 октября. Операторы беспилотных USV управляли кораблями с борта патрульного прибрежного судна USS Firebolt (PC 10). В последний день — 26 октября — состоялись общие маневры больших сил беспилотных и пилотируемых кораблей и авиации NAVCENT, а также королевских ВМС Бахрейна (RBNF)

«Это важная веха для нашей новой оперативной группы, поскольку мы ускоряем интеграцию беспилотных систем и искусственного интеллекта в сложные междоменные операции на море». — заявил капитан Майкл Брассер.

Брассер командует 59-й оперативной группой, которая была создана 9 сентября 2021 года. Этим решением NAVICENT планирует сосредоточить усилия Пятого флота ВМС США на интегрировании беспилотных аппаратов и систем искусственного интеллекта.

MANTAS T-12

Переносные тактические автономные системы (MANTAS) серии T многоцелевых беспилотных надводных кораблей нового поколения разработаны Maritime Tactical Systems (MARTAC). Судно создано для выполнения боевых задач военно-морских сил с возможностью использования по всему миру.

Федеральное агентство новостей /

USV может выполнять несколько операций, таких как морское патрулирование, поисково-спасательные работы, разведка, противоминная борьба, безопасность военно-морского флота, а также использоваться как тренировочная мишень.

Использовавшийся в совместных с Бахрейном учениях MANTAS T12 является одним из новых в серии. Впервые эта модель была спущена на воду в январе 2018 года на Национальном симпозиуме Ассоциации надводного флота, проходившем в Вашингтоне.

Морские беспилотники

Судно MANTAS T-12 относится к классу безэкипажных или беспилотных надводных аппаратов. Это направление является одним из перспективных, поскольку роботизация стала современным трендом модернизации вооруженных сил ведущих стран мира.

Пока инженеры сосредоточились на разработке малых аппаратов, которые способны действовать недалеко от берега или носителя, поскольку таковы условия технического использования.

В отличие от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые выполняют задачи в воздухе в течение ограниченного времени, а потом возвращаются на аэродром, военные корабли находятся в море на протяжении долгих месяцев. Это условие требует постоянного обслуживания судна и, значит, присутствия экипажа.

Разработки USV ведут сразу несколько стран. Помимо систем MANTAS, ВМС США разрабатывает безэкипажный надводный корабль NOMAPS совместно с оборонным агентством DARPA. Кроме того, есть еще тримаран Sea Hunter, который создан компанией Leidos, и ряд других образцов морских роботехнических комплексов.

В Европе активным созданием подобных типов кораблей занимается Великобритания. Компания Rolls-Royce уже представила экспериментальный безэкипажный надводный корабль длиной 60 метров и водоизмещением 700 тонн. Утверждается, что судно может находиться в автономном плавании до 100 суток.

Помимо этого, в Израиле в начале 2000-х годов изучали возможность применения подобных катеров. Однако в 2020-м появилась информация о прекращении Тель-Авивом программы использования этого вида кораблей. Решение было связано с негативным опытом. Беспилотные судна показали низкую живучесть из-за отказа систем, которые некому ремонтировать, а также сложность их управления в открытом море.

Маневры США

Район операций Пятого флота ВМС США составляет около 2,5 млн квадратных миль акватории и включает в себя Красное море, части Индийского океана, Оманский и Персидский заливы. В целом, Соединенные Штаты регулярно проводят тренировки в ближневосточном регионе. 19 октября сообщалось о совместных арабо-американских учениях Indigo Defender-21.

В ходе занятий была заявлена отработка действий по защите портов, обезвреживанию мин на суше и воде. Как утверждается в официальных заявлениях, все это позволит укрепить потенциал безопасного морского судоходства в акватории Красного моря.

Совместные военно-морские учения Саудовской Аравии и США Indigo Defender 21 начались в Красном море. Маневры, которые продлятся 10 дней, направлены на укрепление сотрудничества двух стран в военно-морской сфере, повышение боеготовности флотов. pic.twitter.com/7m9J03zJRg — TRT на русском (@TRTRussian) October 18, 2021

А 31 августа сообщалось о совместных американо-израильских учениях. Они стали частью новой организационной стратегии Министерства обороны США.

«Наши военно-морские силы вступают в новую эру расширенного сотрудничества и наращивания потенциала. Мы устанавливаем новые партнерские отношения, что очень важно для сохранения безопасности в сегодняшней динамичной морской среде», — сказал командующий NAVCENT.

В рамках этих маневров четыре корабля ВМС Израиля и США вместе отправились в залив Акаба. Ракетный крейсер USS Monterey двигался вместе с корветом ВМС Израиля и двумя патрульными катерами, а в небе летал патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Подразделения проводили противовоздушную оборону, оборону высокоэффективных подразделений, операции с небольшими лодками и подготовку тактических маневров.