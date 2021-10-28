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Ольга Бузова вышла в свет без нижнего белья
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла в свет без нижнего белья
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 28 октября. Знаменитая певица и телеведущая Ольга Бузова вызвала ажиотаж из-за своего появления на вручение премии Moda Topical Style Awards 2021. Знаменитость покорила фанатов откровенным нарядом.

Бузова пришла на мероприятие в черном платье с вызывающими вырезами по всему наряду. Знаменитость оголила многие части своего тела, прикрыв пикантные места тканью. Платье дивы не смогло скрыть отсутствие нижнего белья.

Бывшая ведущая скандального телепроекта «Дом-2» получила главную награду. Ольгу Бузову признали «Иконой стиля».

«Я получила главную премию церемонии в номинации «Икона стиля»! Очень приятно получать награду за образы и хороший вкус. Но я считаю, что самый лучший наряд в современном мире — это оставаться хорошим человеком», — призналась 35-летняя знаменитость.

Ольга Бузова вышла в свет без нижнего белья
instagram.com / @buzova86

Телеведущая купается в мужском внимании. После болезненного развода с бывшим футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым и расставания с блогером Давой звезда решила больше не афишировать отношения. По неподтвержденной информации, у артистки появился новый избранник. Но обсуждать его звезда не намерена.

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фото бузова соцсети
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