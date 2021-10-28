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Латвийские пользователи Сети предрекли присоединение городов к России из-за политики Риги
Политика
Латвийские пользователи Сети предрекли присоединение городов к России из-за политики Риги
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Рига, 28 октября. Некоторые «русские» города Латвии могут захотеть присоединиться к России после договора Даугавпилса о поставке газа. Такое мнение выразили пользователи Сети.

Латыши прокомментировали новость о том, что мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш заключил контракт на поставку топлива с одной из российских компаний. Политик написал об этом в своем аккаунте Facebook. По его словам, благодаря этому граждане смогут платить за услуги ЖКХ по старым тарифам.

Многие комментаторы поддержали действия мэра. Часть пользователей посоветовали наладить сотрудничество с Москвой по вопросам, которые касаются вакцины от коронавируса.

«Заключил — молодец. Пошел в обход русофобии. Умный человек», — написал один из комментаторов.

Латвийские пользователи Сети предрекли присоединение городов к России из-за политики Риги
pixabay.com /

«Взяли и сделали без глупых разговоров и возмущений! А в Риге будем столбики топить!» — отметил гражданин Латвии.

«Нужно не только договор на поставку газа в Москве на международном форуме заключить, но и на поставку вакцин, никто же не запрещает», — призвали комментаторы.

Пользователи также спрогнозировали возможное развитие ситуации. Они считают, что жители Даугавпилса и других «русских» городов Латвии могут выступить за присоединение к РФ, чтобы избежать негативных последствий от антироссийской политики Риги.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение в эксплуатацию военного аэродрома Лиелварде в Латвии. По ее словам, появление новых инфраструктур НАТО ведет к дестабилизации ситуации.

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Латвия россия рига
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