Около 64 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения

Москва, 28 октября. Примерно четверть россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. Такое заявление сделали в Росстате.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Жители страны могут заполнить три бланка. Поучаствовать в ней можно как традиционным способом, так и самостоятельно — на портале «Госуслуги» и в МФЦ. По состоянию на данный момент в ней приняли участие около 64 млн россиян. При этом порядка 17 млн граждан страны прошли ее в онлайн-формате, отметили в Росстате.

«Во Всероссийской переписи населения уже приняли участие 64 млн человек, это примерно 44% жителей РФ», — сказано в сообщении.

Не так давно стало известно, что Михаил Мишустин принял участие в переписи населения. Премьер-министр страны прошел ее в онлайн-формате на портале «Госуслуги».