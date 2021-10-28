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Около 64 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения

  /   Обновлено: 28 октября 2021 13:02
Общество
Около 64 миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения
Правительство Архангельской области

Москва, 28 октября. Примерно четверть россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. Такое заявление сделали в Росстате.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Жители страны могут заполнить три бланка. Поучаствовать в ней можно как традиционным способом, так и самостоятельно — на портале «Госуслуги» и в МФЦ. По состоянию на данный момент в ней приняли участие около 64 млн россиян. При этом порядка 17 млн граждан страны прошли ее в онлайн-формате, отметили в Росстате.

«Во Всероссийской переписи населения уже приняли участие 64 млн человек, это примерно 44% жителей РФ», — сказано в сообщении.

Не так давно стало известно, что Михаил Мишустин принял участие в переписи населения. Премьер-министр страны прошел ее в онлайн-формате на портале «Госуслуги».

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