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Песков связал высокую смертность в России с пандемией коронавируса

  /   Обновлено: 28 октября 2021 13:01
Общество
Песков связал высокую смертность в России с пандемией коронавируса
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 28 октября. Высокий уровень смертности в России напрямую связан с пандемией коронавируса, продолжающимся ростом числа заболевших, а также связанными с этим последствиями. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в четверг пообщался с журналистами. На заданный одним из корреспондентов вопрос о причинах смертности в стране Песков дал однозначный ответ.

«Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида», — пояснил заместитель руководителя Администрации президента.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента опроверг информацию о возможности введения локдауна в столице из-за сложной эпидемиологической обстановки с COVID-19. По его словам, ни «мягкого», ни «жесткого» локдауна в Москве нет и сейчас.

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