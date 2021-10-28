Песков связал высокую смертность в России с пандемией коронавируса

Москва, 28 октября. Высокий уровень смертности в России напрямую связан с пандемией коронавируса, продолжающимся ростом числа заболевших, а также связанными с этим последствиями. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в четверг пообщался с журналистами. На заданный одним из корреспондентов вопрос о причинах смертности в стране Песков дал однозначный ответ.

«Избыточная смертность, конечно же, связана однозначно с ковидом и с последствиями ковида», — пояснил заместитель руководителя Администрации президента.

Двумя днями ранее пресс-секретарь президента опроверг информацию о возможности введения локдауна в столице из-за сложной эпидемиологической обстановки с COVID-19. По его словам, ни «мягкого», ни «жесткого» локдауна в Москве нет и сейчас.