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Нумеролог Фарида Красавкина назвала 2020 год критическим для Вячеслава Зайцева

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:57
Шоу-бизнес
Нумеролог Фарида Красавкина назвала 2020 год критическим для Вячеслава Зайцева
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 28 октября. Прошлый год мог усугубить состояние знаменитого модельера Вячеслава Зайцева, который страдает от болезни Паркинсона. К такому выводу пришла нумеролог Фарида Красавкина.

По словам эксперта, если в нынешнем воплощении человек не справляется со своими задачами, это влечет за собой проблемы в семье и отношениях. В связи с этим 2020 год стал не лучшим в жизни кутюрье.

«У Вячеслава Михайловича Зайцева прошлый год был критический. Вячеслав Зайцев находился в уединении, уходил в себя, его посещали депрессивные состояния, из-за этого болезни могли усугубляться», — пояснила Красавкина в комментарии изданию «Дни.ру».

Как отметила нумеролог, модельер обладает подвижной психикой, что с годами может стать причиной расстройства центральной нервной системы. Сюда же можно включить и болезнь Паркинсона. Эксперт полагает, что этот недуг Зайцева был заложен генетически и передался по женской линии.

Текущий год специалист назвала очень важным для кутюрье, поскольку сейчас он может «посеять семена» на будущее. Красавкина дала модельеру совет, касающийся его здоровья.

«Желательно Вячеславу Зайцеву обратить внимание на состояние своего сердца, суставов, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы», — рекомендовала нумеролог.

Ранее кутюрье положили в больницу для прохождения комплексного лечения. Сын знаменитого дизайнера Егор Зайцев заявил, что отца госпитализировали без его ведома.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нумеролог Фарида Красавкина назвала 2020 год критическим для Вячеслава Зайцева
зайцев модельер нумеролог
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