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Песков: Кремль не принимал решения об обязательной всеобщей вакцинации

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:57
Общество
Песков: Кремль не принимал решения об обязательной всеобщей вакцинации
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Москва, 28 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не принимали решений об обязательной всеобщей вакцинации против коронавируса. По его словам, нужно смотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Песков рассказал, как в Кремле относятся к инициативе Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний-интернет торговли сделать вакцинацию против COVID-19 фактически обязательной, но бесплатной. По его словам, на федеральном уровне таких решений не принималось.

«Вы видите, цифры изо дня в день они меняются, и пока они не повод для оптимизма, особенно сегодняшние. Поэтому следим дальше», — заявил Песков в беседе с журналистами.

Поставить прививку от коронавируса можно во всех регионах России. Вакцинироваться можно не только в поликлиниках по месту жительства, но и в специально оборудованных для этого пунктах в общественных местах.

Дмитрий Песков опроверг информацию якобы о перезапуске информационной кампании о вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.

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