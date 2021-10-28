Сын Светланы Светличной готов дать интервью о матери за 1 млн рублей

Москва, 28 октября. Актриса Светлана Светличная и ее сын Алексей Ивашов имеют непростые отношения. Журналисты хотели пригласить наследника артистки в шоу, но они не смогли договориться с ним о гонораре.

Ивашов хотел получить за откровенный разговор о матери 1 миллион рублей. Но редакторы телевизионных программ посчитали эту цену слишком завышенной. По их мнению, за беседы с сыном звезды «Бриллиантовой руки» можно было заплатить только 100 тысяч рублей, указал kp.ru.

В начале октябре кинодива переехала в новую квартиру, которая расположена недалеко от сына. Родственники перевозили знаменитость с ее согласия. К тому же заплатили еще 400 тысяч рублей за недвижимость в новом ЖК. Смена привычного места жительства заставила Светличную обратиться на ток-шоу. Актриса сама хотела рассказать Андрею Малахову о своем одиночестве, пишет телеканал «360».

Сын артистки признался, что мать чувствует себя плохо. Мужчина задумался об отправке знаменитости в медицинское учреждение на лечение, поскольку дома звезда не хочет заниматься своим здоровьем.