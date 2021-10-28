Прощание с режиссером Александром Рогожкиным: трансляция ФАН

Санкт-Петербург, 28 октября. На Богословском кладбище проходит прощание с режиссером Александром Рогожкиным. Он скончался в 72 года 24 октября.

ФАН ведет прямую трансляцию с церемонии прощания.

Александр Рогожкин получил диплом Ленинградского государственного университета. Сначала работал на телевидении в качестве художника. Потом его пригласили на «Ленфильм» художником-декоратором. На его счету в качестве режиссера и сценариста работа над такими фильмами, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила».