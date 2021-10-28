Американец украсил двор диорамой штурма Капитолия в хэллоуинском стиле

Профессор истории из Университета Центрального Коннектикута Мэттью Варшауэр всегда глубоко переживает события, происходящие в его стране. В этом году его особенно потрясло восстание сторонников Дональда Трампа, которое случилось после президентских выборов в январе.

«Мы живем в такое время, когда негатив выплескивается на поверхность. И если подобное может произойти со зданием Капитолия, то я порой беспокоюсь и о себе», — рассуждает Мэттью.

Профессор украсил свой дом несколькими десятками устрашающих скелетов, одетых как нападавшие на январский Капитолий. По задумке историка мертвецы взбираются на стену, в то время как такие же «костлявые» полицейские пытаются защитить здание.

«Когда вы видите эти визуальные эффекты и карикатуру, которая переносит вас в колониальные времена, во времена американской революции, это всегда затрагивает до глубины души, поднимает происходящее на новый уровень. Это мой способ достучаться до людей», — объясняет мужчина.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, которые состоялись 3 ноября 2020 года. В ходе беспорядков внутри самого здания правоохранители застрелили одну из участниц штурма. Также были зафиксированы случаи смерти еще трех протестующих, а также сотрудника полиции.