Демократы выбросили оплачиваемые отпуска и больничные из «плана Байдена»

Вашингтон, 28 октября. Демократической партии США возможно придется отказаться от оплачиваемых отпусков. Двое сенаторов выступили против первоначального инфраструктурного плана Джо Байдена стоимостью 3,5 трлн долларов. Чиновникам необходимо будет урезать часть программ.

Democrats are likely to abandon their plans to create a new federal paid family and medical leave program as part of their domestic policy package, yielding to opposition from Senator Joe Manchin. It had already been cut back in a bid to win his support. https://t.co/1vvE0huQ0D