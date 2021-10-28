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Демократы выбросили оплачиваемые отпуска и больничные из «плана Байдена»
Весь мир
Демократы выбросили оплачиваемые отпуска и больничные из «плана Байдена»
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 28 октября. Демократической партии США возможно придется отказаться от оплачиваемых отпусков. Двое сенаторов выступили против первоначального инфраструктурного плана Джо Байдена стоимостью 3,5 трлн долларов. Чиновникам необходимо будет урезать часть программ.

По данным СМИ, сенатор Джо Манчин заявил, что не поддержит изначальный план Байдена. Он также в частном порядке выразил обеспокоенность стоимостью предоставления оплачиваемого отпуска, а также возможностью мошенничества. Он предложил сократить срок с 12 недель до 4, затем и вовсе от него отказаться. Этого же мнения придерживается сенатор Кирстен Синема. Манчин пока не принял окончательного решения и изучает вопрос.

Сенатор столкнулся критикой от американских активистов из-за своей позиции.

«Этому пожилому белому джентльмену возможно никогда не приходилось бороться с уходом за семьей или риском потерять работу или быть неспособным оплачивать свои счета. Он может помешать оплачиваемому отпуску почти 20 миллионам человек в год — это шокирует и расстраивает», — прокомментировал старший научный сотрудник фонда «Новая Америка» Вики Шабо.

Демократы уже не в первый раз сталкиваются с критикой Манчина. Ранее он выступал против увеличения трат на зеленую энергетику.

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