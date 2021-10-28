Глава СПЧ Фадеев предложил направлять трудовых мигрантов на экзамен по русскому языку

Москва, 28 октября. Прибывающие на работу в РФ трудовые мигранты должны изучать русский язык. Такое мнение выразил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как правило, трудовые мигранты въезжают на территорию России на несколько лет. Многие из них не обладают достаточным знанием русского языка, из-за чего не интегрируются в общество. Сейчас эта проблема становится все более актуальной, отметил Фадеев.

«Мигранты и их дети не интегрируются в российское сообщество, а как они будут интегрироваться, если они язык не знают? То есть это важнейшая история», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим Фадеев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину заключение СПЧ. В нем он указал на недопустимость исключения сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России для мигрантов.

Не так давно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости повысить уровень безопасности в местах проживания и работы мигрантов в Центральной России.