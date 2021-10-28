Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 октября 13:59
13:58
Экономика
Политик Онищенко считает запрет на ввоз в РФ турецких мандаринов только первым шагом
13:58
Весь мир
Правительство ЦАР активизировало усилия по возвращению беженцев из ДРК
13:55
Общество
Жена хабаровского губернатора Михаила Дегтярева стала телеведущей регионального канала
13:49
Общество
Актер Стругачев на похоронах Рогожкина поблагодарил режиссера за свою карьеру
13:46
Общество
Эфир: Может ли обязательная вакцинация спасти от тотального локдауна
13:45
Весь мир
Жители ЦАР назвали заявление экспертов ООН о российских инструкторах политикой двойных стандартов
13:43
Экономика
Минсельхоз России снизил прогноз урожая зерновых в 2021 году
13:42
Шоу-бизнес
Аделина Сотникова ответила на вопрос о симпатии к Даве после «Ледникового периода»
13:41
Политика
Повелий официально вступил в должность вице-губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ
13:40
Общество
Интерпол в Калининграде задержал похищенные в странах Евросоюза грузовики
Все новости

Глава СПЧ Фадеев предложил направлять трудовых мигрантов на экзамен по русскому языку

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:42
Общество
Глава СПЧ Фадеев предложил направлять трудовых мигрантов на экзамен по русскому языку
wikipedia.org  /  kremlin.ru

Москва, 28 октября. Прибывающие на работу в РФ трудовые мигранты должны изучать русский язык. Такое мнение выразил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Как правило, трудовые мигранты въезжают на территорию России на несколько лет. Многие из них не обладают достаточным знанием русского языка, из-за чего не интегрируются в общество. Сейчас эта проблема становится все более актуальной, отметил Фадеев.

«Мигранты и их дети не интегрируются в российское сообщество, а как они будут интегрироваться, если они язык не знают? То есть это важнейшая история», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим Фадеев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину заключение СПЧ. В нем он указал на недопустимость исключения сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства России для мигрантов.

Не так давно секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о необходимости повысить уровень безопасности в местах проживания и работы мигрантов в Центральной России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Глава СПЧ Фадеев предложил направлять трудовых мигрантов на экзамен по русскому языку
мигранты русский язык фальков глава спч
Комментировать