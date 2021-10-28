Песков заверил, что Путин получит письмо благотворительных фондов по закону об иноагентах

Москва, 28 октября. Письмо руководителей благотворительных фондов России, касающееся закона об иноагентах, будет доведено до сведения президента РФ Владимира Путина. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В обращении говорится, что благотворительные организации должны быть выведены из-под действия закона. Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, получил ли Путин письмо.

«Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», — сказал Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во время Валдайского форума президент обсуждал вопрос оценки применения закона. Путин говорил о необходимости проработать его распространение.

Ранее нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал ответ президента России в Валдайском клубе в отношении «Новой Газеты» очень дружелюбным. Он тоже касался иноагентов.