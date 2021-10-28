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Песков заверил, что Путин получит письмо благотворительных фондов по закону об иноагентах

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:41
Политика
Песков заверил, что Путин получит письмо благотворительных фондов по закону об иноагентах
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Москва, 28 октября. Письмо руководителей благотворительных фондов России, касающееся закона об иноагентах, будет доведено до сведения президента РФ Владимира Путина. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В обращении говорится, что благотворительные организации должны быть выведены из-под действия закона. Журналисты в ходе брифинга поинтересовались, получил ли Путин письмо.

«Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», — сказал Дмитрий Песков.

Он напомнил, что во время Валдайского форума президент обсуждал вопрос оценки применения закона. Путин говорил о необходимости проработать его распространение.

Ранее нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал ответ президента России в Валдайском клубе в отношении «Новой Газеты» очень дружелюбным. Он тоже касался иноагентов.

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