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Фигуристка Аделина Сотникова допустила, что в будущем станет певицей
Шоу-бизнес
Фигуристка Аделина Сотникова допустила, что в будущем станет певицей
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 28 октября. Фигуристка Аделина Сотникова не исключила, что в будущем займется деятельностью, далекой от спорта. Олимпийская чемпионка подумывает стать певицей или актрисой.

На Олимпиаде 2014 года Сотникова завоевала золотую медаль, став первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Фигуристка намеревалась остаться в спорте, но ее планам не удалось сбыться.

«После Олимпиады был такой настрой, чтобы остаться в спорте и выигрывать оставшиеся соревнования. Но, к сожалению, пошло очень много травм, и [я] вынуждена была закончить со спортом», — объяснила спортсменка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Сотникова официально объявила о завершении карьеры только в 2020 году, хотя не участвовала в соревнованиях с 2015 года. Спортсменка перенесла сложную операцию на шейном отделе позвоночника, после такого вернуться на лед было невозможно.

«Да, конечно же я начала быть медийной, ходить везде, на всякие мероприятия разные и в том году открыла свою школу фигурного катания. А в этом году я подписала контракт с BIM Media, это направление вообще в творчество. Может быть, я буду актрисой, может быть, я запою, может быть, я буду ведущей», — поделилась фигуристка.

При этом Сотникова не собирается полностью погружаться в шоу-бизнес. Поскольку у нее есть своя школа, спортсменка постарается найти время, чтобы успеть везде.

Аделина Сотникова должна была принять участие в новом сезоне «Ледникового периода» в паре с рэпером и блогером Давой. Однако он получил травму, и фигуристка выбыла из проекта.

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