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Замглавы МИД Панкин: Россия не намерена вести переговоры по газу в ущерб Молдавии
Политика
Замглавы МИД Панкин: Россия не намерена вести переговоры по газу в ущерб Молдавии
ФБА «Экономика сегодня»

Верона, 28 октября. Россия не собирается вести газовые переговоры с Молдавией в ущерб этому государству. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер 27 октября встретился с молдавским вице-премьером Андреем Спыну и главой правления «Молдовагаза» Вадимом Чебаном. Стороны обсуждали новое соглашение по поставкам газа Кишиневу.

«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — отметил Панкин в интервью РИА Новости на экономическом форуме в Вероне.

Эксперты Федерального агентства новостей ранее выразили мнение, что Молдавия не станет закупать дорогой газ у Украины и Польши.

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