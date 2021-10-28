Замглавы МИД Панкин: Россия не намерена вести переговоры по газу в ущерб Молдавии

Верона, 28 октября. Россия не собирается вести газовые переговоры с Молдавией в ущерб этому государству. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер 27 октября встретился с молдавским вице-премьером Андреем Спыну и главой правления «Молдовагаза» Вадимом Чебаном. Стороны обсуждали новое соглашение по поставкам газа Кишиневу.

«Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдавии не собирается делать», — отметил Панкин в интервью РИА Новости на экономическом форуме в Вероне.

Эксперты Федерального агентства новостей ранее выразили мнение, что Молдавия не станет закупать дорогой газ у Украины и Польши.