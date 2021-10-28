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Путин по видеосвязи будет участвовать в заседании госсовета Союзного государства 4 ноября
Политика
Путин по видеосвязи будет участвовать в заседании госсовета Союзного государства 4 ноября
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 октября. Российский президент Владимир Путин 4 ноября примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, в каком формате будет проходить мероприятие.

«Действительно, в День народного единства 4 ноября состоится заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Пройдет оно в режиме видеоконференции», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал заседание Высшего госсовета Союзного государства.

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