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Блогер Джейкоб описал преимущества российских аптек перед американскими

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:36
Общество
Блогер Джейкоб описал преимущества российских аптек перед американскими
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Москва, 28 октября. Американец Джейкоб после переезда в Россию ведет блог о жизни на новой родине, часто сравнивая некоторые аспекты жизни двух стран. Недавно он поведал, чем ему понравились российские аптеки в сравнении с подобными учреждениями в США.

Поход за лекарствами в России и Америке будет значительно отличаться по той причине, что в этих государствах аптечная система построена по-разному.

«Осенью люди чаще посещают аптеки, из-за сезона простуды, наверное. По этой причине я решил сравнить российские и американские аптеки, а также рассказать, что же не так с аптеками в США», — пишет блогер на своем дзен-канале «Американец о России».

Аптеки в России очень простые, можно зайти и за короткое время купить все необходимое по рецепту. В США эта процедура может занять гораздо больше времени, а все потому, что в американских аптеках продаются не только лекарства и витамины, но и другие продукты питания и обихода. На полках можно встретить игрушки, бытовую химию, полуфабрикаты и даже алкоголь. Пройдясь по всем отделам в поисках нужных лекарств, можно невзначай набрать полную корзину товаров.

Блогер Джейкоб описал преимущества российских аптек перед американскими
wikipedia.org / Anthony92931 / CC BY-SA 3.0

«Думаю, кроме как супермаркетом с уклоном на медицину назвать заведение довольно сложно», — заметил Джейкоб.

В российских аптечных пунктах покупателей обслуживает фармацевт, поэтому покупка лекарства происходит быстро, канули в лету рецепты с неразборчивым почерком врачей. Специалист за прилавком оперативно соберет набор указанных в списке препаратов, можно оплачивать и идти домой. В США придется сначала найти продавца, который поможет подобрать лекарства.

«Да, для покупки более серьезных препаратов с разрешением врача нужно обращаться в окно выдачи, но в итоге в американской аптеке можно легко заблудиться и потратить много времени на сбор лекарств», — отметил блогер.

Блогер Джейкоб описал преимущества российских аптек перед американскими
Невские Новости /

Кроме того, в американских аптеках люди покупают не только таблетки, но и другие товары, поэтому у кассы часто скапливаются очереди. Часто люди заезжают в аптеку из-за акции или скидки, и покупка лекарства может затянуться надолго, пояснил Джейкоб. Вот поэтому российские аптеки иностранцу нравятся значительно больше — за оперативность и простоту.

Джейкоб постоянно рассказывает об удивительном быте россиян. Недавно блогер отметил разное отношение у жителей России и США к обустройству балкона.

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