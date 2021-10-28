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Свыше 217 тысяч человек стали жертвами COVID-19 в Африке
Весь мир
Свыше 217 тысяч человек стали жертвами COVID-19 в Африке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке опубликовало статистику, согласно которой в регионе жертвами COVID-19 стало более 217 тысяч человек.

«На Черном континенте подтверждено свыше 8,4 миллиона случаев коронавируса. Более 7,9 миллиона пациентов выздоровели и более 217 тысяч скончались», — значится в сообщении организации.

Больше всего заразившихся выявлено на юге материка. Далее следуют северная и восточная его части. Центр Африки остается относительно безопасным из-за разрозненности поселений и малого числа проживающих.

Ранее специалисты ВОЗ заявили о необходимости улучшения процедуры скрининга COVID-19 в восьми странах региона, так как действующие методы позволяют выявить только один из семи случаев заражения.

Кроме того, привить от коронавируса минимум 10% населения смогли всего 15 из 54 африканских государств. Около 50% держав в настоящее время полностью вакцинировали лишь 2% жителей.

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