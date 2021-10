Свыше 217 тысяч человек стали жертвами COVID-19 в Африке

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке опубликовало статистику, согласно которой в регионе жертвами COVID-19 стало более 217 тысяч человек.

Больше всего заразившихся выявлено на юге материка. Далее следуют северная и восточная его части. Центр Африки остается относительно безопасным из-за разрозненности поселений и малого числа проживающих.

Over 8.4 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 7.9 million recoveries & 217,000 deaths cumulatively.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/FKav40Cbdd pic.twitter.com/8e6EbDvjLY