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Дело экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова передадут в суд
Общество
Дело экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова передадут в суд
wikipedia.org  /  Владислав Постников / CC BY 4.0

Следователи СУ СКР по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении экс-директора «Открытой России»1 Андрея Пивоварова по ст. 284.1 УК РФ.

Было установлено, что с декабря 2019-го по май 2021 года Пивоваров осуществлял руководство «Открытой Россией» — иностранной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

«В указанный период обвиняемый неоднократно размещал в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации. В июле текущего года он был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны», — рассказали ФАН в региональном управлении СКР.

Во время предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении Пивоварова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать по настоящее время.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ФАН писал, что экс-супруга Цеповяза лишилась земель более чем на 2 млрд руб. по решению кубанского суда. Иск подал предприниматель Николай Гордик, суд встал на его сторону.

1 Генпрокуратура признала одноименную британскую организацию нежелательной на территории РФ

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уголовное дело открытая россия пивоваров
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