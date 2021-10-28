Минобороны РФ: бригады военных медиков ЦВО вылетят в Хакасию в ближайшие часы

Москва, 28 октября. Военные медики из Центрального военного округа (ЦВО) будут переброшены в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в состав бригады вошли военные медики из нескольких регионов России. В ближайшее время их доставят в Хакассию на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ, передает RT.

«Врачебные бригады военных медиков Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакасия самолетами военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что Минобороны РФ направит в республику средний медицинский персонал и врачей для помощи региону в борьбе с коронавирусом. По его словам, помощь военных врачей позволит создать дополнительные коечные места и значительно снизит нагрузку на лечебные учреждения в регионе.