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Минобороны РФ: бригады военных медиков ЦВО вылетят в Хакасию в ближайшие часы

  /   Обновлено: 28 октября 2021 12:35
Армия
Минобороны РФ: бригады военных медиков ЦВО вылетят в Хакасию в ближайшие часы
Пресс-служба Министерства обороны РФ  /  Алексей Ерешко

Москва, 28 октября. Военные медики из Центрального военного округа (ЦВО) будут переброшены в Хакасию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в состав бригады вошли военные медики из нескольких регионов России. В ближайшее время их доставят в Хакассию на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ, передает RT.

«Врачебные бригады военных медиков Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакасия самолетами военно-транспортной авиации ВКС России», — говорится в сообщении.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов заявил, что Минобороны РФ направит в республику средний медицинский персонал и врачей для помощи региону в борьбе с коронавирусом. По его словам, помощь военных врачей позволит создать дополнительные коечные места и значительно снизит нагрузку на лечебные учреждения в регионе.

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россия хакасия военные медики коронавирус
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