Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2021/22 пройдет 2 ноября

Москва, 28 октября. Российский футбольный союз (РФС) назвал дату жеребьевки матчей 1/8 финала Кубка России.

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет жеребьевку пар 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России, которая пройдет 2 ноября. Об этом проинформировала пресс-служба РФС. В мероприятии, которое начнется в 19 часов по московскому времени, примут участие экс-игроки сборной страны Дмитрий Аленичев, Александр Ширко и Динияр Билялетдинов.

В 1/8 финала Кубка России выступят девять команд РПЛ, шесть клубов ФНЛ и «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области, играющая в ФНЛ-2. Матчи следующего раунда пройдут с 1 по 3 марта 2022 года. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».

Ранее «Крылья Советов» завершили выступление в Кубке страны, с минимальным счетом уступив в гостях красноярскому «Енисею». Самарский клуб играл в финале прошлого розыгрыша турнира.