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Общественники La Synergie о заявлении экспертов ООН по ЦАР: бездоказательно обвиняют российских инструкторов
Весь мир
Общественники La Synergie о заявлении экспертов ООН по ЦАР: бездоказательно обвиняют российских инструкторов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 28 октября. Члены «Центральноафриканской синергии» (La Synergie) осуждают предвзятое отношение экспертной группы ООН к союзникам ЦАР, сообщил спикер общественной организации Эулоге Доктрове Кои.

«Ранее Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление, направленное против суверенной политики нашей страны и присутствия на ее территории специалистов из России. Жители региона выражают недовольство подобным подходом, так как он не отражает реального положения дел в республике», — приводит его слова издание Ndjoni Sango.

По мнению Кои, отдельные представители международной организации пытаются очернить российских инструкторов, занимающихся подготовкой личного состава национальных войск (FACA) и реально оказывающих содействие в стабилизации обстановки.

«Несколько раз президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра, а также другие высокопоставленные лица нашего государства заявляли о неоценимой помощи российских братьев, но экспертная группа ООН этого не заметила. Вместо осуждения деятельности главного врага населения — боевиков, она критикует союзников, работающих на основе официальных соглашений», — продолжил представитель гражданского общества.

Общественники La Synergie о заявлении экспертов ООН по ЦАР: бездоказательно обвиняют российских инструкторов
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Спикер «Синергии» добавил, что в Организации Объединенных Наций не считают нужным упоминать и о множественных преступлениях контингента собственной многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА).

«К примеру, в августе 2021 года «голубые каски» застрелили девочку в городе Бриа. Кроме того, миротворцы устраивали множество смертельных ДТП, жертвами которых становились рядовые жители и никто не понес за это наказание. Но аналитики предпочитают об этом не говорить и бездоказательно обвиняют российских специалистов, что мы считаем неприемлемым. Они обязаны соблюдать принципы нейтралитета и невмешательства во внутренние дела суверенного государства», — заключил Кои.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов выразил сожаление в связи с заявлением экспертной группы ООН о деятельности отечественных инструкторов в Центральноафриканской Республике. Он сообщил, что «против СОМБ произошла очередная провокация».

Его мнение поддержал независимый политолог Роман Романов, который отметил, что аналитики международной организации являются инструментом влияния определенных глобальных элит.

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