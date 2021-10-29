Профессор Плечов оценил идею разбомбить вулкан Кумбре-Вьеха

Активное вмешательство в извержение вулкана Кумбре-Вьеха несет очень большие риски и может вызвать непредсказуемую ответную реакцию. Об этом в беседе с ФАН рассказал доктор геолого-минералогических наук, директор Минералогического музея имени Ферсмана Павел Плечов.

Эксперт оценил предложение главы одного из муниципальных советов в Испании изменить направление потоков лавы извергающегося вулкана Кумбре-Вьеха с помощью бомбардировки.

«Я рад за чиновников Испании. Думаю, они не сильно отличаются от наших по разнообразию предложений и фантазий», — сказал профессор.

Павел Плечов подчеркнул, что вмешиваться в ход извержения вулкана чрезвычайно опасно.

«Любое активное вмешательство в вулканический процесс несет очень большие риски вызвать ответную непредсказуемую реакцию. Взрывы, бомбы могут привести к тому, что вулканическая система будет спровоцирована на резкие ответные действия. Процесс протекает по своим законам. Если вы в него вмешаетесь такими грубыми методами, то что-то может ускориться», — пояснил собеседник ФАН.

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Он добавил, что человечеству известны более подходящие способы «укротить» поток раскаленной породы.

«В истории известны случаи, когда лавовые потоки действительно направляли в нужное русло. Самый первый случай был на Сицилии, когда лавовый поток поливали водой, вырыли ров. В результате фронтальная часть остыла, стала стеной — получились дополнительные укрепления. Недавно в Исландии во время лавового извержения пожарные тоже из брандспойтов поливали фронт потока. В итоге они заставили его течь немного в другую сторону. Заодно сделали себе удобную рыбацкую бухту», — подытожил директор Минералогического музея имени Ферсмана.

Ранее стало известно о том, что сход лавины со склона вулкана стал причиной гибели минимум четырех жителей Эквадора. Для поисков пропавших туристов спасатели используют полицейский вертолет.