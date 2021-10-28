Глава Крыма Аксенов пожелал украинцам освобождения от «нацистской нечисти»

Симферополь, 28 октября. Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов поздравил украинцев с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 28 октября. Соответствующая запись была опубликована в Telegram-канале.

Политик напомнил, что в разгроме нацистской Германии и ее союзников участвовали четыре Украинских фронта.

«Эта дата напоминает нам о нашей общей истории, о вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу… Поздравляю наших братьев с Днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти», — отметил Сергей Аксенов.

Как стало известно ранее, украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поздравила сограждан с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Представители политического объединения отметили, что действующая киевская власть пытается переписать историю.